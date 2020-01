Nelle ore in cui la Regina Elisabetta ha convocato un incontro d’emergenza per discutere dell’annuncio di Harry e Meghan di lasciare il loro ruolo da membri della famiglia reale, si viene a sapere che la coppia sarà chiamata a pagare di tasca propria anche il salato conto per la sicurezza, che si aggira tra i 700mila e gli 800mila euro l’anno. Una cifra piuttosto elevata, ma che i due potrebbero riuscire a pagare senza troppi problemi.

La scorsa settimana il 35enne e la 38enne hanno annunciato a sorpresa di voler sostanzialmente abbandonare la famiglia reale e trasferirsi in Nord America. Di certo il terribile clima inglese ha sostenuto questa scelta, ma sembra che alla base della decisione ci sia la voglia di libertà e anche quella di guadagnarsi da vivere da soli. I due infatti attualmente ricevono poco più di 2 milioni di euro l’anno dai contribuenti britannici, ma non possono accettare alcun tipo di compenso per altre attività. Ergo, non possono chiudere alcun contratto commerciale nonostante ci siano famosissime aziende pronte a ricoprirli d’oro.

La questione ha fatto infuriare il fratello di Harry, William, ma anche suo padre Carlo. Anche nonna Elisabetta ci sarebbe rimasta molto male. Un punto ancora poco chiaro è quello delle spese per la sicurezza di Harry, Meghan e del piccolo Archie. Sembrava che sarebbe stato ancora lo stato a pagare il salato conto. Ma una fonte ha ora spiegato: “Non potrebbe funzionare, sanno che non potrebbero continuare ad aspettarsi che i cittadini paghino per la spesa della loro sicurezza una volta che avranno chiuso con gli impegni reali. Alcuni pensano che la loro protezione sarà ancora garantita dallo stato, ma non sarà così. Ci sarà un accordo e loro dovranno contribuire in modo sostanziale ai costi”.

Ad ogni modo non sembra che si possa trattare di un problema così grande. Secondo alcune stime, ci sarebbero infatti pronti molti contratti per gli ex, o quasi, reali. Tanto che potrebbero arrivare a guadagnare da soli anche 10 volte quello che arriva loro adesso dalla borsetta della Regina.

