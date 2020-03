L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è positivo al Coronavirus. L’ex produttore cinematografico è stato condannato solo qualche giorno fa per violenza sessuale. Il 68enne americano è ora in isolamento nel carcere Wende nello stato di New York, come spiegato dal presidente della polizia penitenziaria dello stato, Michael Powers. Powers ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza del tampone positivo domenica mattina e di essere preoccupato per gli agenti di polizia che non hanno il necessario equipaggiamento per proteggersi dal contagio. Molti di loro si trovano ora in quarantena.

Dopo un intervento chirurgico al cuore e una breve permanenza nella prigione di Rikers Island a New York City, Weinstein lo scorso mercoledì è arrivato nella prigione di Wende, un carcere di massima sicurezza che si trova a est della città di Buffalo. Lo scorso 11 maggio è stato condannato a 23 anni di carcere per aver usato violenza sessuale contro la sua ex assistente Miriam Haley e per aver stuprato un’altra donna.

Scritto da: la Redazione il 23/3/2020.