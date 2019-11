Heather Parisi, le figlie maggiori difendono i papà: 'Estranei ai maltrattamenti'

Heather Parisi lunedì scorso a Live - Non è la D’Urso ha parlato della violenza domestica subita in passato da un uomo, suo ex compagno. Le figlie maggiori, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo, scrivono a Barbara D’Urso e difendono i loro papà: Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo sono estranei ai maltrattamenti. La 25enne e la 19enne vogliono fare chiarezza a proposito della vicenda,

Barbara D’Urso legge in diretta tv nella nuova puntata del suo ‘Live’ la lettera delle figlie maggiori di Heather Parisi. “Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto. Allo stesso tempo ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather”, scrivono le ragazze.

Poi precisano: “I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel loro rispetto. Grazie Barbara”. La conduttrice conclude confermando di fatto che i rapporti della showgirl 59enne con la primogenita e la secondogenita sono praticamente inesistenti. “Sapete che Heather non parla delle prime figlie”, dice.

Jacqueline Di Giacomo, che subito dopo la confessione della madre, si era scagliata contro di lei sul social, anche a Donna Moderna poche ore prima della messa in onda del ‘Live’ aveva detto: “Mi dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto, allo stesso tempo ci tengo a sottolineare, a scanso di ulteriori equivoci, che il mio papà Giovanni Di Giacomo è completamente estraneo a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nascita mia e di mia sorella. Mi sembra questo un atto dovuto nel rispetto di mio padre”.

Anche l’ortopedico, ex compagno di Heather, al settimanale aveva precisato: “Non l'ho saputo fino a oggi. E se è vero, si riferisce a un'altra persona, di certo non a me. I fatti che racconta Heather riguardano il periodo precedente alla nascita delle sue figlie”.

Intanto la Parisi in un lungo post scritto in occasione della giornata contro la violenza sulle donne conferma i maltrattamenti subiti fa sapere: “Oggi, non sono più la ragazza giovane e naive, vulnerabile e ingenua di cui molti si approfittavano. Oggi ho le spalle coperte da un rapporto d'amore vero e sincero e voglio sensibilizzare la gente di fronte a un problema che si sottovaluta. Per adesso, non mi interessa fare il nome del mio aguzzino. Domani? Forse. Oggi voglio dare coraggio a chi non ha ancora il coraggio. Basta alla violenza sulle donne!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2019.