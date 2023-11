Heidi Klum alla festa in quasi topless, a 50 anni nessuna come lei: guarda

La modella tedesca anche con mezzo secolo alle spalle è sempre ‘top’

Eccola a una festa a Las Vegas col marito e poca stoffa addosso…

A 50 anni, Heidi Klum conosce davvero poche rivali in fatto di sensualità e bellezza.

La modella tedesca, che vive parte dell’anno negli Stati Uniti, a Las Vegas lo scorso weekend ha dato “spettacolo” durante la tappa della Formula1.

Heidi Klum, 50 anni, con il look quasi-topless alla festa della F1 a Las Vegas col marito Tom Kaulitz, 34

La bellezza teutonica ha attirato l’attenzione dei presenti con un look davvero azzardato, anche se difficilmente si può dire che non possa “permetterselo”. In particolare la scollatura, o forse dovremmo dire il quasi-topless, ha lasciato molti a bocca aperta.

Ad accompagnarla all’evento il marito Tom Kaulitz, 34 anni (ben 16 meno di lei), che non è apparso per nulla geloso delle forme in “vetrina” della sua dolce metà.

Heidi sempre in super forma

Dopo aver assistito alla gara automobilistica nella capitale del gioco d’azzardo a stelle e strisce, Heidi e Tom si sono divertiti a un party sponsorizzato da un noto brand di tequila.

Recentemente Heidi ha spiegato che dopo aver conosciuto Tom il suo approccio all’aspetto estetico è diventato più “rilassato”.

A 50 anni la Klum conosce davvero poche rivali in fatto di bellezza

Ha detto: “Quando lui mi ha conosciuta mi ha detto: ‘Puoi sempre mangiare qualcosina in più’. Io ho risposto: ‘Di che stai parlando?’. Credo che guardando indietro, fossi molto più snella di quello che sono oggi. Penso che quando sei una modella, fai più esercizio. Correvo fuori, facevo jogging e tutte quelle cose lì. Negli ultimi anni e specialmente dopo che ho conosciuto lui, sono diventata più rilassata su questo”.