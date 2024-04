'Ho bisogno di soldi': nonostante l'appello in diretta, Selen viene eliminata dall'Isola 2024

Nella terza puntata la prima eliminata di questa edizione è Luce Caponegro

Una delle concorrenti più attese si rivela la prima ad essere eliminata. La terza puntata de 'L'Isola dei Famosi' è stata l'ultima per Luce Caponegro, Selen, l'ex attrice pornografica. A rischiare il rientro in Italia erano in quattro: Selen, Khady Gueye, Peppe Di Napoli e Samuel Peron.

La conduttrice Vladimir Luxuria ha chiesto ai concorrenti in nomination di fare un appello prima dell'esito del televoto. Peppe si è mostrato stanco e preoccupato per la sua famiglia a Napoli, Khady ha chiesto di continuare, Samuel si è detto felice per la sua esperienza unica e infine Luce ha sorpreso con la sua sincerità. ''Sarò molto onesta e sincera anche se non è bellissimo, io nella vita ho affrontato tante prove e sono finita spesso con il c*lo per terra, quindi ho bisogno di riacquistare la mia libertà, ho bisogno dei soldi che posso guadagnare stando qua sull'Isola e voglio rimanere qui e guadagnarmi la mia libertà'' ha detto la 57enne. Lo studio ha applaudito e Vladimir ha commentato: ''Viva la sincerità!'.

Matilde Brandi in larcime per l'uscita di Selen

Il verdetto del televoto però è crudele con Selen che colleziona solo il 14% dei voti. "Sono stata eliminata perché sono fuori dallo showbiz da tanto tempo, Peppe ad esempio ha due milioni di follower su TikTok, ma sono nell'accettazione, troverò un altro modo. E' stata comunque una bellissima opportunità". Matilde Brandi è scoppiata in lacrime: "Luce è stupenda è una donna fantastica, è una perdita per tutti, siamo diventate amiche, la andrò a trovare a Ravenna".

Durante la prova immunità Marina Suma si è infortunata

La puntata è ricca di colpi di scena, compreso l'ennesimo infortunio durante la prova immunità. Marina Suma si è infortunata nella sfida contro Pietro ed è stata visitata dai medici. Vladimir ha annunciato che, non essendo riusciti a portare a termine la prova, entrambi hanno ottenuto l'immunità. "Marina è in buone mani, non vorrei espormi troppo ma non sembra grave", ha spiegato Elenoire Casalegno.