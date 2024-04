Daniele De Rossi riabbraccia i figli e la moglie Sarah Felberbaum, tornati da un viaggio di 18 giorni in Giappone

L'attrice Sarah Felberbaum ha portato i figli a Tokyo, Nara e Hiroshima

Un viaggio lungo al quale l'allenatore della Roma non ha potuto partecipare

Daniele De Rossi commosso riabbraccia la sua famiglia dopo 18 giorni. L'allenatore della Roma arriva all'aeroporto di Fiumicino dove sono appena atterrati la moglie Sarah Felberbaum e i due figli Olivia e Noah. L'attrice ha portato i bambini in Giappone per un viaggio meraviglioso.

Dalla fioritura dei ciliegi, alle bellezze di Tokyo, passando per i cervi di Nara e la storia di Hiroshima: un vaggio davvero importante quello organizzato dalla Felberbaum e al quale probabilmente doveva partecipare anche De Rossi. La primavera, infatti, è la stagione ideale per visitare il Giappone e la coppia, forse aveva programmato questa esperienza insieme. Dal 18 gennaio però, Daniele è stato chiamato a sostituire Josè Mourinho sulla panchina della Roma, la sua ex squadra. Un'occasione troppo importante per il 40enne che è rimasto in Italia, impegnato tra le gare di campionato e quelle di Europa League.

Nessun problema per Sarah che è partita con i figli: 'Vi porto a vedere il mondo' ha scritto l'attrice su Instagram accanto alle foto con i bambini in Giappone. Momenti meravigliosi quelli trascorsi a Tokyo, ma non solo. Poi la gioia di tornare a casa per riabbracciare papà, dopo 18 giorni.