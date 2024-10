Ignazio Boschetto de 'Il Volo' festeggia 30 anni a 3 settimane dalle nozze: la torta e gli auguri della moglie ex Miss Venezuela

Michelle Bertolini a sorpresa gli fa trovare un dolce con su scritto: “Tanti auguri amore mio”

I due si sono sposati prima con rito civile il 12 settembre e e poi con una cerimonia sontuosa il 14

A sole 3 settimane dalle nozze, arriva un compleanno di quelli importanti, stavolta lo celebra da ‘sposato’. Ignazio Boschetto de Il Volo festeggia 30 anni insieme alla sua adorata Michelle Bertolini. Sul social una foto li immortala insieme con davanti la torta e gli auguri della moglie, ex Miss Venezuela Internacional 2013.

E’ un momento magico per il cantante, che ha trovato l’amore con la A maiuscola. Michelle è la sua vera metà: ha voluto fortemente andare all’altare con lei. I due si sono sposati prima con rito civile giovedì 13 settembre al Comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove Ignazio vive e dove abitano anche la madre Caterina e la sorella Nina. Poi è arrivata anche la sontuosa cerimonia, sabato 14 settembre. La coppia per i secondi fiori d’arancio ha scelto Villa Sola Cabiati a Tremezzo su Lago di Como. Amici stretti e parenti hanno brindato alla loro felicità

Boschetto oggi compie gli anni. “Tanti auguri amore mio”, gli scrive Michelle sulla torta tutta panna. Poi nelle storie aggiunge: “Amor de mi vida”. E’ pazza di lui, il sentimento è reciproco.

Il giorno del matrimonio Ignazio le ha fatto una promessa: “Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi, mi prendi la mano o quando ti vedo seduta a un concerto e mi mandi baci, quando mi sveglio e ti ho accanto. Ho la certezza che lo voglio per tutta la vita e non ne posso fare a meno. Dicono che sia amore e che si racchiuda tutto in una parola, ti amo. Sarebbe scontato dire che mi prenderò cura di te, voglio che sei la mia vita e ti darò tutto quello che non hai mai avuto”.