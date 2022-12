Ilaria D’Amico in lacrime in tv per il lutto: ''Manterrò tutte le promesse''

La conduttrice ospite de ‘La Confessione’ ha parlato di nuovo della scomparsa di sua sorella

Catia è venuta a mancare due anni fa a causa di un tumore all’intestino

Ilaria D’Amico non ha trattenuto le lacrime parlando di sua sorella Catia in tv. La donna, che era più grande di lei, si è infatti spenta nel settembre 2020 a 59 anni a causa di un tumore all’intestino. Da quel giorno la vita della giornalista è molto cambiata, anche per via delle promesse che ha fatto alla sorella maggiore prima che venisse a mancare.

Ilaria D'Amico, 49 anni, è stata ospite de 'La Confessione' di Peter Gomez

Ospite de ‘La Confessione’, a Ilaria è stato chiesto da Peter Gomez di dire qualcosa a sua sorella “lassù”. Lei ha risposto: “Beh questo non me lo aspettavo”. Poi ha aggiunto: “Cara Catia, noi ci parliamo spesso. Tu sai che le cose che io ti ho promesso, le manterrò tutte. E vigilerò. Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. E sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi e di lei”. Il riferimento sembra proprio alla bambina lasciata da Catia.

La conduttrice parlando della sorella non è riuscita a trattenere le lacrime

Ilaria, legata all’ex calciatore Gigi Buffon, da cui ha avuto uno dei suoi due figli, aveva già parlato in tv di Catia. Aveva detto: “Era il mio punto di riferimento su tante cose, era la base a cui tornare sempre. Alla fine ci siamo scambiate le forze reciproche. La sua ironia, la sua capacità di sperare fino in fondo, questo ci ha insegnato".