Ilary Blasi compie 40 anni, la romantica dedica di Totti: le sue parole

Francesco Totti regala un’appassionata dedica a Ilary Blasi che oggi, mercoledì 28 aprile, compie 40 anni. L’ex calciatore della Roma, capitano tutt’ora amatissimo, è il primo a fare gli auguri di compleanno alla moglie, impegnata a Milano con le prove dell’Isola dei Famosi. Lo sportivo scrive: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme”. Le sue parole sono accompagnate da uno scatto a due insieme alla bionda.

Nelle IG Stories Totti condivide tantissime foto che raccontano la sua vita con Ilary. “Ti amo”, le fa sapere ancora una volta. Poi arriva il post sul social, una dedica per un giorno così speciale per l’ex Letterina di Passaparola.

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. Ora sei arrivata a 40… Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!! Auguri amore mio”, sottolinea Francesco Totti. Il sentimento che prova per la Blasi è lo stesso da sempre.

Sposati dal 2005, genitori di Cristian, 15 anni, Chanel, che tra poco ne compirà 14, e Isabel, 5, Francesco e Ilary sono uniti come non mai. “Dopo quasi 20 anni è tutto uguale, altrimenti non staremmo insieme. Pensa che la prima volta che l’ho conosciuta eravamo al buio, in un locale. Era tutto buio”, ha raccontato lo sportivo 44enne a Pio e Amedeo, ospite di Felicissima Sera. Desidera davvero che con lei sia ‘per sempre’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2021.