Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano l’anniversario di matrimonio. La conduttrice 40enne e l’ex calciatore, 44 anni, hanno deciso di regalarsi una serata speciale. Una cena nel cuore di Roma, la loro città, con una vista mozzafiato.

Un’atmosfera bellissima e romantica quella creata per i 16 anni dei matrimonio di Ilary e Francesco. La coppia però non ha voluto rinunciare alla presenza dei figli. Ecco allora che sulla bellissima terrazza romana hanno fatto preparare un tavolo per cinque. La conduttrice e l’ex Capitano giallorosso hanno cenato con i figli Cristian, 15 anni, Chanel, 14 e Isabel, 5. Il 19 giugno del 2005 hanno celebrato il loro matrimonio, Ilary era incinta di Cristian e le nozze sono state un evento. Dopo 16 anni l’amore è ancora grandissimo e la loro famiglia è più unita che mai. Ilary ha scelto un tubino bianco mozzafiato per sorprendere il marito Francesco, emozionato e felice.

Totti non ha mai nascosto l’amore e la passione che prova per la bellissima moglie, mentre la conduttrice ha ribadito più volte il segreto del suo matrimonio: ‘’Francesco mi guarda ancora come il primo giorno’’.

Scritto da: La Redazione il 20/6/2021.