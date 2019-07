Ilary Blasi e Alvin ufficializzano la conduzione in coppia di “Euro Games”. I due saranno insieme per la prima volta in tv al timone dello show, il nuovo “Giochi senza frontiere” targato Mediaset, in onda già il prossimo settembre in prima serata su Canale 5. Intanto la 38enne e il 41enne, al secolo Alberto Bonato, si fanno ammirare per la prima volta in coppia pure sui loro profili social: sono già al lavoro complici e divertiti, entusiasti del nuovo progetto che li vedrà protagonisti.

Girano il promo e organizzano tutto il lavoro con il loro staff. Ilary Blasi e Alvin non vedono l’ora che “Euro Games” inizi. La moglie di Francesco Totti ha detto di no al Grande Fratello Vip 4 per buttarsi a capofitto nella nuova avventura sul piccolo schermo. “Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il GF Vip quando ancora per me era un figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi”, ha confessato a Chi agli inizi di luglio. E ha realizzato il suo sogno: “Quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi senza frontiere e sono felice di portare in tv la versione 2.0”.

Ilary Blasi ha lasciato la conduzione del Grande Fratello con i ‘famosi’ ad Alfonso Signorini. Per lei c’è “Euro Games” insieme ad Alvin. Sotto il sole caldo la coppia si regala una gag scherzosa, c’è sintonia. Intanto l’ex Letterina gira anche la sitcom con il marito, “Casa Totti”. Sembra che il più interessato ad accaparrarsela sia il colosso Amazon, che la distribuirà in tutto il mondo, perché l’ex capitano della Roma è conosciutissimo anche all’estero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2019.