Ilary Blasi a Eurogames con il look total denim: per lei una jumpsuit completamente in jeans

Ilary Blasi a Eurogames non smette di stupire con i suoi look. Alla conduttrice piace provocare e anche stavolta, in occasione della quarta puntata della trasmissione, la 38enne si diverte e sceglie un outfit total denim: per la bionda una jumpsuit con le maniche lunghe completamente in jeans.

I suoi outfit fanno tendenza, ma non bastano a far salire gli ascolti. Su Rai1 "Un Passo dal Cielo" stravince la serata con 4 milioni 361mila spettatori e il 20.1% di share. Doppiato Eurogames su Canale 5 che si ferma a 2 milioni 72mila spettatori e il 10.8% di share. La trasmissione pareggia con Le Iene su Italia 1.

Il look total denim di Ilary Blasi è giovanile e fresco: ltuta oversize in jeans è firmata Dsquared2 ed è caratterizzata da pantaloni larghi con cavallo basso e un corpetto con le maniche lunghe identico a un giubbino.

Ai piedi la moglie di Francesco Totti indossa stivaletti neri con tacco medio in stile camperos di Casadei. I capelli stavolta li porta con una mezza coda alta: l’acconciatura sembra imitare quelle della cantante più amata dalle teenagers, Ariana Grande.

Tanti accessori per Ilary Blasi, che completa il suo look total denim a Eurogames con orecchini lunghi e luminosi e tante collane a catena chiuse da un lucchetto.

Lo streetstyle della presentatrice conquista moltissimi fan. ma, come sempre, c’è chi la critica e la paragona a un meccanico…

“Ma si può sapere chi la veste?!?”, osserva qualcuno poco soddisfatto della sua mise; “Ilary pare in tuta da operaio”, sottolinea un altro utente. “E stasera, meccanico dei film Er Monnezza“, fa sapere l’ennesimo follower ironico, ricordando i mitici film del bravo Tomas Milian.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2019.