Ilary Blasi e Francesco Totti, caccia al topo nella villa all'Eur da mille e una notte

Con Francesco Totti protagonista e Ilary Blasi alla regia, il divertimento è assicurato. L’ex calciatore della Roma e la moglie hanno condiviso una spassosissima caccia al topo nella loro villa all’Eur.

Francesco, 43, anni, è stato costretto dalla famiglia a trascorrere quasi tutta la domenica nel tentativo di scacciare un topolino che era entrato prima in giardino e poi in casa. Tutta colpa della loro gatta, uno sphynx di nome Donna Paola che ha deciso di giocare con il roditore portandolo in giro per tutta la villa. Ilary si è divertita a riprendere il marito mentre rincorreva la gatta che aveva preso in bocca il topo spingendola fuori casa, ma lei non aveva nessuna intenzione né di uscire in giardino né di mollarlo. Dopo alcuni goffi tentativi con tanto di scopa in mano, il campione ha convinto la gatta ad uscire di casa e a lasciare il topolino. Poi però il roditore è tornato dentro ed è sparito dietro una tenda. Il tutto si è svolto davanti ai figlia della coppia Christian e Chanel: Francesco ha cercato invano il loro aiuto, ma loro spaventati sono scappati.

VIDEO

Nel riprendere tutta la scena la conduttrice 39enne ha svelato parecchi angoli della bellissima villa: pavimenti in marmo, saloni total white, porte blindatissime, grandi tavoli in vetro e soprattutto degli spazi esterni da mille e una notte con poltrone e area relax…

Scritto da: La Redazione il 7/9/2020.