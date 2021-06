Ilary Blasi e Francesco Totti volano in Russia con i figli: ecco in quale città sono

Ilary Blasi e Francesco Totti volano in Russia con i figli. La presentatrice 40enne e il marito 44enne, ex capitano della Roma, sono a Mosca e si rilassano con Cristian, il maggiore di 15 anni, e Isabel, la più piccolina di soli 5 anni, visitando i monumenti principali della città e spostandosi con la storica metropolitana, una delle più belle esistenti al mondo, con le sue stazioni considerate vere e proprie opere d’arte.

Francesco Totti è in Russia come ambasciatore IFDA, si trova a Mosca su invito del dipartimento del Turismo di Mosca per una collaborazione nei settori dello sport, del turismo e della cultura. E’ partito prima, poi raggiunto da moglie e figli e con loro si diverte a girare per il centro della capitale del Paese.

“E' possibile che andrò a San Pietroburgo per seguire le partite dell’Europeo - ha rivelato qualche giorno fa intervistato da un giornale del russo - anche se non ho ancora deciso quali. Non importa, l'importante è che si parli di calcio”.

Ilary e Francesco a Mosca non possono non concedersi qualche ora nella Piazza Rossa, entrano nella coloratissima Cattedrale di San Basilio, posano davanti alla suggestiva Cattedrale della Dormizione, costruita dal famoso architetto italiano, Aristotele Fioravanti.

Con la coppia sembra non esserci la secondogenita Chanel, 14 anni, forse rimasta in Italia, preferendo il mare alla mini vacanza all’estero.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/6/2021.