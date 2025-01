''Chanel ama molto i social, non la televisione'': Ilary Blasi lascia intendere quale potrebbe essere il futuro lavorativo della figlia

La quasi 18enne al momento non desidererebbe emulare la carriera della famosa mamma

La 43enne rivela che desidererebbe comunque che continuasse a studiare dopo il diploma

Ilary Blasi parla anche dei figli avuti da Francesco Totti a BSMT, ospite di Gianluca Gazzoli. Quando deve guardare avanti, lascia intendere quale potrebbe essere il futuro lavorativo della figlia, che il 13 maggio prossimo compirà 18 anni. “Chanel ama molto i social, non la televisione”, rivela.

Non crede che i suoi figli seguiranno le sue orme. E’ madre pure di Cristian, 19 anni, e Isabel, 8. Parlando della secondogenita rivela: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione, mai parlato di televisione, più ambito social. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo adesso è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma… Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno…”.

“I figli sono un po’ lo specchio dei genitori, emulano, prendono ispirazione. Se a lei piace fare questo, magari… Lei usa i social, ma al momento in maniera amatoriale, spontanea, brancola nel buio, vedremo”, aggiunge la conduttrice 43enne.

La Blasi è convinta che i suoi adorati pargoli le abbiano portato bene: “Ho sempre detto che a me i figli hanno portato fortuna. E' nato Cristian e ho fatto Sanremo, poi dopo nove mesi sono rimasta incinta di Chanel e mi chiama Davide Parenti per fare Le Iene. Rimango incinta di Isabel, partorisco e faccio il Grande Fratello Vip. A ogni figlio c'è stato un step. Sono sempre riuscito a conciliare bene, diciamo il lavoro con la maternità. Le Iene per 11 anni le ho fatte una volta a settimana in diretta. Prendevo l'aereo il giorno della diretta, la sera c'erano Le Iene, dormivo e ritornavo. Quindi era perfetto”.