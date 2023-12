Ilary Blasi se ne infischia delle critiche e si concede un romantico weekend sulla neve col suo Bastian: foto

La conduttrice è volata in Svizzera per trascorrere il lungo weekend dell’Immacolata col suo amore

Da qualche giorno si parla molto di lei dopo l’uscita del documentario Netflix ‘Unica’

Ilary Blasi non sembra essere stata minimamente toccata dalle critiche ricevute negli ultimi giorni dopo l’uscita del suo documentario Netflix ‘Unica’, in cui racconta per filo e per segno la sua versione della rottura con l’ormai ex marito Francesco Totti (ed in particolare del tradimento di quest’ultimo con Noemi Bocchi).

Ilary Blasi, 42 anni, per le strade di Saint Mortiz, in Svizzera

La 42enne, che con l’ex calciatore ha i figli Cristian, 18 anni, Chanel, 16, e Isabel, 7, in queste ore si sta godendo un romantico weekend lungo sulla neve con il suo amore, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

I due sono volati in Svizzera, a St.Mortiz, una delle località alpine più amate dal jet set internazionale.

Ilary Blasi firmatissima a Saint Mortiz

E’ stata la stessa bionda romana a condividere alcuni scatti che la ritraggono per le strade della cittadina elvetica firmata dalla testa ai piedi e immersa in uno scenario fiabesco, tra luci natalizie e pavimentazione imbiancata dai fiocchi di neve.

La conduttrice sorride felice

In uno scatto appare con un’espressione sognante mentre Bastian le dà un delicato bacio e scatta un selfie di coppia allo specchio.

A quanto pare con Ilary e Bastian ci sarebbe un’altra coppia, quella formata dalla figlia della Blasi, Chanel Totti, e dal suo fidanzato.

Il selfie di coppia con Bastian Muller

Ilary negli ultimi giorni ha ricevuto qualche frecciatina, tra cui quella eccellente della collega Simona Ventura, che ha in qualche modo criticato la scelta di mettere in piazza fatti privatissimi in ‘Unica’.

Parlando del documentario uscito sulla nota piattaforma di streaming, la Ventura ha affermato: “Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei potuto fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli”.