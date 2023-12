''Per me è importante tutelare i figli, non avrei potuto fare come Ilary'': Simona Ventura critica il documentario della Blasi

La conduttrice 58enne dice la sua su Unica, in onda su Netflix

Simona Ventura dice la sua su Unica. La conduttrice 58enne in una lunga intervista a La Repubblica, in cui si svela insieme al compagno 59enne, Giovanni Terzi, che sposerà nel 2024, critica il documentario della Blasi. “Per me è importante tutelare i figli, non avrei potuto fare come Ilary”, sottolinea.

La Ventura è entusiasta del suo uomo: “E’ risolto, mai in competizione con me. E’ l’amore della vita. La nostra non è una casa, ma una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio. Io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza”.

Terzi ha avuto i due figli da due donne diverse. La moglie è morta, l’altra compagna è amica di Simona: con SuperSimo ha trovato la sua stabilità. “Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate”, spiega la presentatrice. Che poi parla dell’ex di Totti: "Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti. Giovanni idem. Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei potuto fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli”.