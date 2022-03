Ilary Blasi si butta sul lavoro: la bufera mediatica sulla presunta crisi con Totti continua, lei vola a Milano

Ilary Blasi vola a Milano. La conduttrice 40enne è negli studi Mediaset per girare il promo dell’Isola dei Famosi. Il reality show che la vede al timone per il secondo anno consecutivo partirà in prima serata su Canale 5 il prossimo 21 marzo, c’è ancora molto da fare, così la bionda si butta sul lavoro, nonostante la bufera mediatica che l’ha investita per la presunta crisi con il marito Francesco Totti ancora non si plachi.

I gossip su un addio imminente dall’ex capitano della Roma 45enne, dopo 20 anni, 17 di matrimonio, e 3 figli, Cristian, 16 anni, Chanel 14, e Isabel, 5, continuano impetuosi. Per alcuni tutto sarebbe in mano agli avvocati, che starebbero lavorando per cercare di pianificare la questione finanziaria, con una spartizione patrimoniale complicatissima. Il nome di Noemi Bocchi, la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Totti, riecheggia nell’aria, come pure le voci di liti e ripicche, di una vita da separati in casa, con Francesco in procinto di trasferirsi.

Non sono servite le smentite, quella di Ilary con un’irriverente linguaccia e quella di Totti, che prima ha parlato di “fake news” sulla sua famiglia e poi si è fatto vedere a cena con la Blasi e i pargoli a Roma, entrambe postate sul social.

Non è servito sottolineare che a guardare l’ex calciatore in tv, ospite di C’è posta per te, ci fosse proprio Ilary e lo stesso Francesco, accomodati sul divano della loro villa. L’uragano che si è abbattuto su una delle coppie più amate continua.

La Blasi preferisce il silenzio: adesso è tempo di mettere la testa al ritorno in tv da ‘capitana’ dell’Isola. Meglio così, penserà, anche se tutti l’aspettano al debutto per capire se, magari, in diretta tv, dirà qualcosa del suo privato, negando categoricamente l’addio o certificando quegli amari titoli di coda su una storia d’amore che si pensava non potesse mai finire. Come ha detto lei stessa in un’intervista, del resto, “nella vita non si sa mai, tutto può cambiare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/3/2022.