Ilary Blasi a Milano per condurre l'Isola, Totti nel lettone con le figlie

Ilary Blasi fa avanti e indietro da Milano per condurre l’Isola, a casa ci pensa Totti ai figli. L’ex calciatore si occupa delle più piccole, Chanel, 13 anni, e Isabel, 5. Le due figlie stanno nel lettone col papà: la foto che immortala i loro volti sorridenti insieme è tenerissima.

La presentatrice è costretta a fare la pendolare per lavoro. Dopo un anno e mezzo di lontananza dalla tv, è entusiasta di essere tornata e non le pesa. L’Isola dei Famosi va in onda il lunedì e il giovedì sera su Canale 5 e, stando allo spoiler fatto da Tommaso Zorzi, opinionista dello show insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, durante una diretta social con Tv Sorrisi e Canzoni, andrà avanti fino al 2 giugno, giorno in cui sarebbe prevista la finale. E’ un vero tour de foce, ma non c’è alcun problema. Ai figli della coppia ci pensa Totti.

VIDEO

Cristian, il maggiore, ha 15 anni ed è il più indipendente. Francesco adora le sue ‘donne’, così nel lettone, prima di fare la nanna, se ne sta con Chanel e la dolcissima Isabel. Lo sportivo è un padre premuroso, sa come conquistarle con grande amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2021.