Ilary Blasi ha un cuore d’oro. La conduttrice ha salvato un paparazzo il cui gommone era andato in avaria al largo dell’arcipelago pontino. La conduttrice stava osservando il reporter, che si era avvicinato al suo yacht per scattare immagini a lei e alla sua famiglia, quando si è accorta che si trovava in difficoltà perché il piccolo gommone su cui viaggiava non ne voleva sapere di ripartire.

Così la 38enne ha deciso di dare una mano al fotografo e lo ha fatto salire a bordo della sua lussuosa imbarcazione. Il professionista, che a quanto pare stava seguendo gli spostamenti della famiglia Totti da molto tempo, l’ha ringraziata e si è subito sentito a suo agio. Ilary ha offerto ristoro a lui e a un altro ragazzo che lo accompagnava.

VIDEO

La Blasi ha ripreso tutta la scena con il suo telefonino e ha poi postato diverse clip nelle sue Instagram Stories. Tutto è bene quel che finisce bene. E c’è da scommettere che da oggi in poi il paparazzo avrà un occhio di riguardo verso la bionda romana e l’ex capitano della Roma.

Scritto da: la Redazione il 5/8/2019.