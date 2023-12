Fermi tutti! Domenica Ilary Blasi parlerà anche a Verissimo: ''La sua prima intervista tv, la sua verità''

La conduttrice 42enne dopo l’uscita di Unica, il suo docufilm, parla anche su Canale 5

Ilary Blasi si accomoderà nel salotto di Verissimo. Domenica 3 dicembre parlerà anche lì, annunciata in pompa magna sia in tv con un promo che sui canali social. “La sua prima intervista tv, la sua verità”, sottolinea il post sul social della trasmissione Mediaset.

La conduttrice 42enne dopo l’uscita di Unica, il docufilm in cui dice la sua sull’addio a Francesco Totti, per cui è stata lautamente pagata, anche se non si conosce il suo cachet, ora si concede alla televisione che la considera una delle sue ‘regine’, quella dove in primavera condurrà ancora una volta L’Isola dei Famosi.

La sua intervista esclusiva su Netflix ha fatto boom: 2 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni. E il successo continua. Il prodotto scala la classifica globale della piattaforma in streaming. Ilary si gode il successo, scansa le critiche, che puntualmente sono arrivate, elude i gossip che parlano dei suoi presunti tradimenti e di quelli dell’ex marito, che sarebbero arrivati già da prima, e va avanti. Rigenerata ha appena festeggiato un anno d’amore con Bastian Muller a New York, dove è iniziata la loro storia.

“Il ritorno di Ilary Blasi: la sua verità - annuncia il promo - Dopo la tempesta mediatica e un lungo silenzio, in esclusiva domenica a Verissimo la sua prima intervista in tv”. L’ennesimo scoop sulla vicenda è assicurato. Anche se Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di MediaForEurope, ieri, 29 novembre, parlando coi giornalisti a Cologno Monzese, proprio sul documentario della Blasi aveva detto: “Non lo voglio vedere. Un documentario su divorzio e corna vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime. Non giudico le persone”.