Stavolta non lo ha perdonato. E’ rottura tra il calciatore Neymar e Bruna Biancardi. A 55 giorni dalla nascita della loro figlia, Mavie, venuta al mondo lo scorso 7 ottobre, la modella brasiliana 28enne gli dice addio. Sarebbe finita a causa dei tradimenti del giocatore 31enne, anche padre di Davi Lucca da Silva Santos, nato nel 2011. Stando ai gossip lui avrebbe esagerato stavolta. Chiedeva foto di nudo a un’altra modella sul social? Così parrebbe…

Chiedeva foto di nudo a una modella sui social? Ecco perché sarebbe finita tra il calciatore Neymar e Bruna Biancardi a 55 giorni dalla nascita della loro figlia

Lo sportivo, seppur infortunato, continua a riempire le pagine dei giornali nel mondo: è la sua sfrenata vita privata a far accendere i riflettori. Bruna sui suoi profili conferma la fine del legame con lui. “Questi sarebbero fatti privati, ma visto che ormai è tutto pubblico vi informo che in questo momento non sono in una relazione. Io e Neymar siamo i genitori della piccola Mavie e il nostro rapporto si ferma lì”, sottolinea ai follower che le domandano.

In convalescenza, lontano quindi dal campo da gioco, Neymar avrebbe inviato messaggi al Aline Farias, famosa su OnlyFans. Il giocatore nega tutto. Ma il fatto è grave, ancor di più se si pensa che aveva già tradito la compagna mentre lei era incinta. L’aveva ammesso lui stesso su Instagram, facendo il ‘mea culpa’: “E’ stato un errore”.

La Biancardi avrebbe trovato i messaggi incriminati in cui chiedeva gli scatti senza veli alla Faris, immagini che non gli sarebbero state inviate: la ragazza gli avrebbe chiesto di abbonarsi al suo profilo e stop. Neymar non si sarebbe fermato a questo. Alla Faris avrebbe chiesto un vero e proprio appuntamento a San Paolo, quando si trovava lì con la sua squadra di calcio. Bruna stavolta non ci passa sopra e mette un punto definitivo alla relazione.