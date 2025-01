''Bastian? E' affittato'': Ilary Blasi scherza sul fidanzato in tv, poi conferma la grande sintonia con lui

A Verissimo parla per la prima volta di Muller: “La mia famiglia è pazza di lui”

Ironica, ridendo ammette: “I maschi a casa nostra non durano tanto, sono solo una comparsa…"

Ilary Blasi torna a Verissimo e per la prima volta parla apertamente dell’uomo con cui sta insieme dall’autunno del 2022. La 43enne in tv scherza sul fidanzato e i gossip che lo hanno riguardato e che tuttora continuano. “Bastian? E’ affittato”, sottolinea sarcastica, prendendo di mira quelli convinti che la loro storia sia un ‘fake’. Poi conferma la grande sintonia con lui.

Quando le si fa notare che molti credevano che Muller non esistesse, Ilary replica: “E’ affittato”. Poi la conduttrice svela: “Questi due anni insieme a lui sono volati. Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte, è stata una sorpresa per me, una cosa inaspettata. E’ un volo raggiunto”. Il tedesco 37enne è entrato ormai a far parte del ‘clan’ della romana, la Blasi così confida: “La mia famiglia è pazza di lui”.

Madre e tre sorelle, in casa sua vige il matriarcato. Ilary ridendo ammette: “I maschi a casa nostra non durano tanto, sono solo una comparsa…”. La sua è un’affermazione rischiosa in realtà. Con Totti la storia d’amore, quella che le ha regalato i suoi tre figli, è durata vent’anni… Lei ha ritrovato la serenità proprio grazie ai suoi parenti. “Per me la famiglia è un valore inestimabile”, spiega. Nonna Marcella, 93 anni, che si vede nella serie Netflix, è una vera star. “Tutti mi fermano per strada per chiedermi di lei e vorrebbero i suoi social. Ma lei ha già detto: ‘Non do l’amicizia a nessuno’. Mi ha insegnato la schiettezza e l’energia. Ne ha tanta: infatti, guida ancora. Le hanno anche rinnovato la patente”, racconta.

Su Silvia e Melory, le sorelle, la Blasi confida: “Siamo molto complici e unite, però ci coalizziamo. Delle volte tutte e tre contro mia madre. Oppure delle altre sparliamo a vicenda, siamo proprio pettegole. La più tosta, però, è Silvia. Da noi quando nasce un maschio, è un evento”.

“Le mie amiche? Per me sono importantissime; io ho sempre coltivato le amicizie. Rispetto a loro ho fatto tutto molto presto: il lavoro, il matrimonio, le gravidanze. Ma io ci tenevo tantissimo, ogni volta che venivo a Roma da Milano avevo la mia comitiva”, fa sapere ancora Ilary.

Il futuro lo accoglie con grande curiosità adesso: “Sogno di avere sempre nuovi stimoli, non voglio fermarmi mai. Ho i miei momenti di pigrizia in cui mi piace far nulla, è ovvio, ma mi annoio facilmente. Quindi mi piace lanciarmi e fare cose un po’ diverse”. Ilary si svela anche sull’iscrizione all’Università: “Ho fatto il test d’ingresso in criminologia. Vorrei avere la soddisfazione di dare almeno un esame! Com’era il test? Cultura generale, un po’ ho studiato e un po’ me so’ arrampicata. Non ho tanta voglia di studiare, ma è una sfida con me stessa. Ancora non mi sono informata su nulla: tanto chi è che mi corre dietro?”.