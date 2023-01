Ilary Blasi in Thailandia imita l’amica Michelle Hunziker con la posa osé: foto

In piscina in bikini mostra il lato b come la svizzera nella famosa pubblicità

La conduttrice 41enne racconta i suoi ultimi giorni a Bangkok

Ilary Blasi non è ancora sazia. Con i suoi follower condivide ancora molte immagini con cui racconta gli ultimi giorni trascorsi a Bangkok, tra locali trendy, tramonti in spiaggia, bagni rilassanti e passeggiate nei mercatini del posto. In Thailandia si diverte anche a imitare la sua amica Michelle Hunziker con una posa osé: in piscina la conduttrice 41enne si fa fotografare in bikini di spalle e mostra il lato b tonico e perfetto, come la svizzera nella famosa pubblicità che la rese celebre, quella di un noto brand di intimo, Roberta.

lary Blasi in Thailandia imita l’amica Michelle Hunziker con la posa osé

Ilary è al cardiopalma mentre prende la tintarella. Fisico da dieci e lode e un ‘popò’ tondo, messo ancora più in risalto dal pezzo di sotto del costume, davvero ‘mini’. La presentatrice dell’Isola dei Famosi mostra le sue grazie e si diverte, facendo il verso alla svizzera, che nel 1995 grazie al suo sedere divenne l’oggetto del desiderio degli italiani.

L'ex Letterina osserva il tramonto in spiaggia

La Blasi è volata via dall’Italia per la lunga vacanza insieme a Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che, a quanto sembra, ha conquistato il suo cuore dopo l’addio con Francesco Totti. Mentre passeggia per Bangkok fuori campo si sente qualcuno che la chiama: “Darling”. Tutti pensano sia lui fuoricampo, anche se i due non si fanno mai vedere insieme. Ilary gli manda un bacio con la mano.

La sera Ilary adotta outfit sexy ed eleganti

Al mare mostra le sue grazie in bikini e prende la tintarella

Ora per Ilary è tempo di tornare alla routine quotidiana a Roma, dove ritrova i suoi figli, ma anche tutte le beghe legate a una separazione che deve ancora essere concordata tramite il suo legale.