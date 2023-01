La 45enne sposata col conduttore parla del rapporto con Alice, 25 anni

Il presentatore 60enne ha avuto la primogenita dall’ex Marisa Di Martino

Giovanna Civitillo si scioglie in lacrime in tv. A Verissimo si racconta e con gli occhi gonfi di pianto parla anche del rapporto con Alice, 25 anni, la primogenita del marito Amadeus. Il famoso conduttore 60enne l’ha avuta dalla sua ex moglie, Marisa Di Martino. “Mi ha scelto”, sottolinea fortemente commossa.

Giovanna Civitillo in lacrime in tv: ''La figlia di Amadeus mi ha scelto''

L’inviata de La vita in diretta 45enne si emoziona. Dal presentatore, direttore artistico di Sanremo, il 19 febbraio 2009 ha avuto José Alberto, nello stesso anno lei e Amadeus si sono sposati con rito civile. Il matrimonio in chiesa è arrivato l’11 luglio 2019 a Roma. Del figlio racconta: “E’ l'amore della mia vita. Se già erano cambiate le mie priorità, quando è nato Josè si sono stravolte completamente. Io vivo per far star bene lui, per aiutarlo a crescere. Sono innamorata di quel ragazzino”.

Giovanna poi si apre su Alice: “Alice è un pezzo del mio cuore, io sono cresciuta insieme a lei. E’ stata la bambina che ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia. Siamo complici, amiche, confidenti. E’ bellissimo e non è scontato. Noi ci siamo riusciti anche perché lei mi ha scelto. Io ho conosciuto Amadeus, un papà single, e lei ha detto a lui: ‘Papà perché non ti fidanzi con Giovanna?’. L’abbiamo accontentata, io non sarei riuscita a costruire una famiglia senza armonia”.

Nel corso dell’intervista arriva anche una dolcissima sorpresa, un messaggio da parte del figlio Josè: “Ciao mamma, volevo ringraziarti per tutto quello che fai per me. Ti ringrazio perché mi sostieni in tutto quello che faccio, per questo ti volevo dire che ti amo tanto. Sei la mamma che ogni bambino sogna. Noi due siamo una squadra perfetta, lotteremo mano nella mano contro tutto e tutti. Sei una donna fortissima, ti amo all’infinito mamma”. La Civitillo piange ancora e guardando in camera, rivolta al bambino, replica: “Sono io che ti amo all’infinito amore. Che bello, grazie”.