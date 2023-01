''Siamo devastati'', le prime parole della moglie di Gianluca Vialli dopo la morte della leggenda del calcio

Cathryn White Cooper in una lettera esprime tutto il suo dolore

Cathryn White Cooper, la moglie di Gianluca Vialli, in una lettera scritta al computer e consegnata nelle mani dell’assistente del grande campione 58enne scomparso il 6 gennaio, Martina Vian, esprime tutto il suo dolore per la morte del marito. “Siamo devastati”, sottolinea affranta. Fa arrivare il suo messaggio ai giornalisti appostati davanti la casa dove l’ex attaccante viveva con la sua famiglia a Chelsea, a Londra.

L’ex modella sudafricana 51enne era andata all’altare con l’ex calciatore in gran segreto nel castello di Ashby, a Northampton, davanti a pochi parenti e amici, il 26 agosto 2003. Dal Gianluca ha avuto due figlie, Olivia e Sofia, rispettivamente 18 e 16 anni. Affronta la perdita dello sportivo, sconfitto dal tumore al pancreas scoperto cinque anni fa, nel 2017, nel più stretto riserbo. Ha però scelto di ringraziare tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni.

“Luca era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”, scrive la donna.

Il funerale di Vialli sarà celebrato oggi, lunedì 9 gennaio, a Londra in forma privata, così come ha voluto lui stesso nelle sue ultime volontà: in contemporanea a Cremona, la sua città natale, è stata proclamata una giornata di lutto cittadino.