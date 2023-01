Francesco Totti e Noemi Bocchi in costume a Miami: le foto della vacanza natalizia al caldo

I due concludono il lungo viaggio dove lo avevano iniziato il 31 dicembre scorso

Con la coppia anche i tre figli dello sportivo che mostrano feeling con la 34enne

Francesco Totti e Noemi Bocchi concludono la loro lunga vacanza natalizia al caldo nel luogo da dove era cominciata: a Miami. Lo sportivo 46enne e la sua nuova compagna si rilassano in costume spiaggia nella famosa cittadina della Florida, spaparanzati al sole. Con loro ci sono anche i figli dell’ex capitano della Roma, Chanel, Cristian e la piccola Isabel.

Bikini nero per Noemi. La 34enne arriva in spiaggia con indosso una camicia aperta e sotto shorts in jeans e porta occhiali fashion. Sorride accanto al compagno che ha optato per un costume fucsia e sopra una t-shirt black. I due si stendono comodamente sui lettini del The Setai, lussuoso hotel dove alloggiano a Collins Avenue, a due passi dalla conosciutissima Ocean Drive.

Con loro c’è Chanel: la 15enne porta una bandana in testa. Ha scelto un due pezzi bianco e sotto il sole si mette in posa, lasciando che i raggi caldi le accarezzino la pelle.

Cristian, 17 anni, prima fa divertire la sorellina di 6 anni Isabel in piscina, poi arriva anche lui in spiaggia per abbronzarsi ancora un po’.

Il relax per tutti è totale. La Bocchi ormai è entrata a far parte della loro famiglia e i ragazzi paiono avere un rapporto più che cordiale e affiatato con lei, nonostante la 34enne sia entrata ufficialmente nelle loro vite da poco.

Totti e Noemi si sono concessi una vacanza ai Caraibi a bordo di un’enorme nave da crociera: dopo essere arrivati a Miami, si sono imbarcati e hanno visitato il Messico, la Repubblica Domenicana, l’Honduras, le Bahamas e altri luoghi esotici. Poi per loro un ultimo giorno ancora a Miami.

Totti e Noemi sorridono davanti ai paparazzi che non li lasciano soli un istante

Il ritorno a Roma, con volo diretto a Fiumicino, li riporta alla realtà: Francesco deve ancora affrontare la spinosa questione riguardante la sua separazione. Riuscirà ad accordarsi consensualmente con Ilary Blasi o lo spettro della giudiziale ancora incombe?