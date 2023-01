Addio a Gianluca Vialli: la leggenda del calcio è morta a soli 58 anni

Luca, come lo chiamavano gli amici, si è spento a causa di un tumore al pancreas

Era ricoverato in un ospedale di Londra, città in cui viveva con la sua famiglia

Forse qualcuno aveva capito che la fine era vicina. Quando sua madre è volata a Londra intorno a Natale per salutarlo, nonostante sia una donna molto anziana (a cui i voli aerei non fanno troppo bene), la sensazione che qualcosa di poco positivo fosse all’orizzonte era probabilmente chiara. Nella prima mattinata di venerdì 6 gennaio la notizia che nessuno voleva sentire è arrivata: Gianluca Vialli è morto. A soli 58 anni la leggenda del calcio si è spenta in un ospedale di Londra, dove era ricoverato per un tumore al pancreas.

A metà dicembre Vialli, che viveva nella capitale inglese con la moglie e le due figlie (Olivia e Sofia) da anni dopo aver lavorato in Inghilterra tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000, aveva dovuto abbandonare gli impegni con la Nazionale per concentrarsi sulle sue difficoltà di salute.

In un comunicato stampa aveva fatto sapere: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.