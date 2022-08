Ilary Blasi torna al paesino dei nonni nella Marche, l’addio a Totti non le toglie il sorriso

La conduttrice dopo l’Africa, Sabaudia e le Dolomiti, si rilassa in famiglia a Frontone

Ilary Blasi continua il suo forsennato tour estivo. Dopo aver fatto un safari in Africa con i figli, aver trascorso qualche giorno nella villa di Sabaudia ed aver preso un po’ di fresco a Cortina, ora la 41enne ha scelto di rilassarsi nel paesino dei suoi nonni nelle Marche. Sul suo profilo Instagram ha condiviso tante immagini: mentre porta a spasso la nipotina Jolie, figlia di sua sorella Melory e del marito Tiziano (anche loro a Frontone in questi giorni), mentre cammina per i vicoli del paese con nonna Marcella, mentre prende il caffè nel cucinino della casa di famiglia. Sempre con un abitino estivo leopardato che non è affatto passato inosservato.

La mamma di Cristian, 16 anni, Chanel, 15, e Isabel, 6, sembra molto serena e rilassata nonostante da qualche mese sia costantemente sulle copertine dei settimanali di cronaca rosa, ma anche nelle pagine interne dei quotidiani più seri. Il suo divorzio da Francesco Totti sta facendo molto parlare. Non è chiaro cosa abbia portato alla rottura e le varie ipotesi proposte dai magazine sembrano intrattenere i lettori sotto l’ombrellone più di ogni altra cosa in questa torrida estate.

Totti, 45 anni, è molto morigerato con l’utilizzo dei social. Di lui non c’è praticamente traccia sulle varie piattaforme di condivisione online. Ilary appare ultimamente aver scelto una strada completamente opposta: si espone spesso e volentieri e lo fa mostrando un sorrisone a 32 denti. Via la fede dalla mano sinistra, la bionda romana si diverte a posare per i suoi oltre 2 milioni di follower.