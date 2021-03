Ilary Blasi torna in tv dopo 1 anno e mezzo e l'addio al GF Vip: look

Ilary Blasi torna finalmente in tv dopo 1 anno e mezzo di assenza e l’addio al GF Vip, che prima di Alfonso Signorini era una sua ‘creatura’. La bionda conduttrice 39enne al debutto all’Isola dei Famosi è carica e spumeggiante. Parte con ritmo e subito saluta Alessia Marcuzzi che l’ha preceduta alla guida del reality, poi, sorridente e ironica più che mai, prende il timone dello show insieme ai suoi opinionisti, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che le fanno da spalla egregiamente. Per la prima sceglie un look inaspettato e vincente. Gli ascolti la premiano: l’esordio dell’Isola dei Famosi è seguito da 3 milioni 602mila spettatori pari al 21.68% di share.

La moglie di Francesco Totti per iniziare l’Isola decide di indossare un abito da sera di velluto nero firmato Lia Stubbla. E’ un modello a sirena con una gonna aderentissima dal lungo strascico e il corpetto a collo alto.

Maniche lunghe e spalline imbottite e a punta: il vestito valorizza il fisico longilineo della Blasi ed è provocante grazie ai tagli cut-out sul busto che lasciano la pancia scoperta e dove si evidenziano alcune stringhe sottili incrociate. Ilary mette in mostra i suoi fianchi e gli addominali perfetti.

L’outfit di Ilary Blasi fa centro e conquista i telespettatori. Sul social sono tantissimi quelli che approvano la scelta della presentatrice. Il look è completato dai décolleté con il tacco a spillo rosso fragola di Casadei e gli orecchini scintillanti e pendenti, tempestati di cristalli, di Bozart Bijoux.

L’hair stylist di fiducia della bionda, Alessia Solidani, sceglie per la Blasi un’acconciatura elegante. Stavolta niente parrucche, ma un sofisticato chignon basso portato con la riga laterale che mette in evidenza il bel volto dell’ex Letterina di Passaparola e un make up elegante e raffinato.

Ilary è a suo agio nello studio milanese dell’Isola dei Famosi. Fa ridere tutti con le sue piccole gaffe e i doppi sensi che infarciscono la serata. Quando è stanca di stare in piedi, si siede amabilmente su uno scalino della scenografia, poi sullo sgabello. Il pubblico ama la sua leggerezza e irriverenza e applaude il suo ritorno in tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.