Ilary Blasi spiega che la sua vacanza ideale è stare ''sdraiata tutto il giorno senza fare niente'' e rivela se andrà al mare o in montagna

L’8 luglio la 43enne torna in tv su Canale 5 con Battiti Live, ma in autunno…

Anche nell’ultimo weekend si è rilassata in piscina in panciolle accanto al compagno Bastian Muller

Ilary Blasi si prende la cover di Tv Sorrisi e Canzoni: sarà una delle protagoniste dell’estate in tv con Battiti Live, che in questa stagione approda su Canale 5 in prime time dall’8 luglio per cinque settimane. Al suo fianco l’amico di sempre, Alvin. Ci sarà pure Rebecca Staffelli. La conduttrice 43enne nella lunga intervista rilasciata al settimanale spiega qual è la sua vacanza ideale. “Sdraiata tutto il giorno senza fare niente”, confida. Rivela anche se andrà al mare o in montagna. Partirà quando sarà libera, ad agosto.

Si diverte a raccontare le hit del momento sul palco, in diretta anche su Radio Norba e Tele Norba. Ilary ha scoperto che la Puglia, da dove va in scena l’evento, le piace moltissimo. Avrebbe adorato fare la cantante, ma ammette: "Sono una campana, non ho proprio il senso del ritmo”.

La Blasi ama i brani pop e, come al solito, sul palco si diverte, mettendo in mostra la sua spontaneità romana. Quando può e ha un attimo libero, si rilassa tornando a Roma, nella immensa piscina della mega villa all’Eur, ex casa coniugale, in cui è rimasta a vivere al momento. Nell’ultimo weekend al suo fianco, anche lui in panciolle, il compagno Bastian Muller, con cui ha anche assaporato un aperitivo al tramonto con vista.

Potrà dedicarsi alla vacanza vera e propria ad agosto. La sua vacanza ideale? “Stare sdraiata tutto il giorno e non fare niente. E per niente intendo neanche alzare le braccia per prendere un caffè. Poi è chiaro che uno approfitta delle vacanze per girare un po’, conoscere posti nuovi. Però mi piace spezzare”. E aggiunge: “Mi piace fare un po’ di mare e un po’ di montagna. Io non sono una fanatica né dell’uno né dell’altra. Dopo che ho fatto una settimana di mare per me è sufficiente e posso andare in montagna. E viceversa”.

La presentatrice si prenderà solo una breve pausa dalla televisione stavolta. A settembre già ha progetti in essere. “Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi... ‘Stay tuned’, come dicono i giovani”, confessa. Per tutti è ormai chiaro: sarà al timone de La Talpa, che dovrebbe tornare sempre su Canale 5. Così almeno si dice...