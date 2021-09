Ilary Blasi, vera star della sua nuova trasmissione, balla un coreografia e si diverte: guarda

Ilary Blasi apre danzando il suo Star in the star. Balletto sensuale e tanta simpatia, la conduttrice 40enne danza tra i suoi ballerini come una showgirl navigata. Sorride raggiante con indosso il suo completo mannish che le lascia l’ombelico scoperto. Sui social la bionda raccoglie consensi: per tutti è lei la vera star. Tante critiche invece per la trasmissione, giudicata lenta e troppo simile a Tale e Quale Show, con parecchie strizzatine d’occhio anche a Il Cantante Mascherato: gli ascolti sono assai deludenti, il programma incolla davanti al video solo 1 milione 947mila spettatori con uno share dell’11%.

La Blasi dice addio agli abiti lunghi con gli spacchi, messi in mostra all’Isola dei Famosi. Adotta un look mannish in total black. Sceglie un completo pantalone di Federica Tosi: porta una mini giacca tuxedo con rever a lancia in satin e un paio di calzoni a zampa di elefante e vita alta, con la fascia in vita sempre in satin, ai piedi décolleté in vernice nera firmate Casadei. La vita e l'ombelico rimangono scoperti. La scollatura è generosa e mette in risalto il seno.

Capelli sciolti e ondulati, curati sempre dalla sua hair stylist di fiducia Alessia Solidano, trucco perfetto caratterizzato agli occhi dal classico smokey eyes. Mentre balla scatenata e conturbante, dietro di lei, sui maxi schermi alle spalle, Ilary compare con un altro outfit, come se andasse un suo video del brano che si sente: la presentatrice porta un top a maniche lunghe a collo alto e un leggings coordinato di Attic and Barn, ai piedi stivaletti sempre Casadei.

Appena finita la sua esibizione, col fiatone, dà il benvenuto a tutti a Star in the star: la sua avventura è appena iniziata, ma al momento è solo lei ad conquistare l’attenzione del pubblico a casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2021.