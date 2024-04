''Si è incatenato, non vuole tornare in Italia'': Francesco Benigno escluso dall’Isola dei Famosi, la situazione si è fatta esplosiva, ecco che sta succedendo

L’attore è stato ufficialmente escluso dal reality nella giornata di ieri, 17 aprile

Ora via social, dal resort in cui alloggia, fa accuse pesanti alla produzione del programma

E’ mistero, al momento, su cosa è accaduto e ha portato alla decisione di escluderlo

Secondo qualcuno lui ora si starebbe addirittura rifiutando di tornare in Italia

L’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi sta diventando un caso.

L’attore, 56 anni, è ufficialmente fuori dal reality dopo l’annuncio di Mediaset arrivato nella giornata di ieri, 17 aprile.

Sugli account ufficiali del programma è stato annunciato: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da ‘L’Isola dei Famosi’”.

Vladimir Luxuria è la conduttrice della nuova edizione del programma, la prossima puntata è stasera, 18 aprile, su Canale5 in prima serata

“Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”, si legge poi nella nota.

Tramite i suoi account social, però, è intervenuto lo stesso Benigno, che si troverebbe ora nel resort della produzione del format di Canale5 sempre in Honduras.

Avrebbe anche perso l’aereo che gli era stato pagato per il rientro in Italia, afferma di non aver fatto nulla di tale portata da giustificare l’esclusione. Ritiene che ci sia stato un accanimento contro di lui per forzarlo ad abbandonare.

Benigno, 56 anni, nel video di accusa diffuso in queste ore dall'Honduras

Addirittura accusa la produzione di avergli offerto soldi per fingere un ritiro spontaneo. Ha scritto: “Non possono dire squalificato perché non ho violato il regolamento, mi sono rifiutato di ritirarmi per finta come avrebbero voluto loro”.

Poi in una serie di video ha lanciato altre accuse. Da quel che pare di capire, ci sarebbe stato un diverbio con un altro concorrente, Artur, forse in un momento in cui le telecamere non stavano riprendendo.

Benigno avrebbe preso in mano un legno, che lui però definisce solo “un legnetto”, durante la fase più acuta del litigio.

Altre fonti social hanno perfino diffuso la notizia che il palermitano si starebbe rifiutando di lasciare la struttura in cui alloggia. La situazione appare molto tesa.

Anche nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque si è affrontata la questione.

Nel programma di Myrta Merlino è stato detto: “Abbiamo una nuova comunicazione che riguarda proprio Francesco Benigno. Lui è entrato in corsa come sappiamo, è arrivato nella seconda puntata del reality. Bene, il naufrago è stato espulso da L’Isola dei Famosi, perché ha avuto dei comportamenti non consoni e anche vietati dal regolamento, c’è stata una violazione”.

Cecchi Paone commenta quanto successo a 'Pomeriggio Cinque'

“Durante la puntata verrà spiegato bene quello che è successo davvero e che ha portato a questa decisione. Ti posso dire che siccome lui era al televoto, il televoto è stato annullato e gli altri quattro sono andati nuovamente al televoto senza di lui”, è stato aggiunto.

E’ intervenuto anche in studio Cecchi Paone, che l’Isola dei Famosi la conosce bene, avendo già partecipato al format.

Alessandro ha dichiarato: “Vuol dire che lui ha fatto qualcosa quando non era stato inquadrato. Probabilmente di notte, perché io non ho visto nulla che giustifichi una durezza e una scelta forte come questa”.

“Perché voglio specificare una cosa importante. Non sempre i naufraghi vengono inquadrati, a differenza del Grande Fratello qui ci sono due troupe che girano e qualche volta si resta fuori campo. Mentre non era inquadrato, ma poi gli autori vedono tutto, ha fatto qualcosa di grave”, ha continuato.

“Una cosa è essere alterati, tanti urlano e strillano, qui significa che ha fatto qualcosa di più grave. Qualcosa che non si è visto, ma che hanno visto gli autori”, ha concluso.