''Siamo rimaste abbracciate 10 minuti, tra noi amore puro'': Serena Auteri parla dell’amicizia con Michelle Hunziker

Serena Autieri e Michelle Hunziker sono grandissime amiche. Migliori amiche.

Sebbene vivano in due città diverse, la prima a Roma e la seconda a Milano, la 48enne campana e la 47enne svizzera cercando di trovare il tempo di vedersi appena possano.

Ora in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’, Serena ha parlato del loro rapporto svelando cosa le piace di Mich.

Innanzitutto la mamma di Giulia, avuta 11 anni dal marito Enrico Griselli, ha fatto sapere di avere anche lei alcuni tratti svizzeri: “Sono precisa, svizzera, sul lavoro arrivo per prima e vado via per ultima”.

Parlando dell’amica del cuore ha affermato: “Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante. L’ultima volta, a Milano, siamo rimaste abbracciate per dieci minuti”.

Insieme amano fare tante attività, ma soprattutto una: “Le arrampicate in montagna, a San Cassiano, in Alta Badia. L’ho convinta io. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. Per lunghe ore ci sei soltanto tu e la roccia, concentrata, nel silenzio. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita, impari ad andare avanti senza paura”.

Poi “mangiano e bevono”.

Di Michelle le piace “che è super-determinata, in gamba, non parla mai male di nessuno, ci sto bene”.

Un difettuccio però ce l’ha anche la conduttrice 47enne: “Si mette delle scarpe assurde. E io: ‘Ma dove le hai prese?’. Capace di camminare sul ghiaccio in sandali da sera, di venire in rifugio a 2.000 metri con stivaletti tacco 12”.

A commentare le parole di Serena sul Corriere, la stessa Michelle, che ha fatto sapere via social: “Ti voglio tanto bene”.