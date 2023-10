L'inviato di guerra contro le ospitate di Fabrizio Corona in Rai: ''Quello che hanno dato a lui io lo prendo in 8 mesi''

Il cachet di quasi 40mila euro dato al 49enne per le ospitate a Belve, Domenica In e Avanti Popolo lo indigna

Un tweet al veleno su X. Cristiano Tinazzi, inviato di guerra, attualmente in Ucraina per seguire il conflitto con la Russia, si scaglia contro le ospitate di Fabrizio Corona in Rai. Il cachet di quasi 40mila euro dato al 49enne per accomodarsi negli studi di Belve, Domenica In e Avanti Popolo lo indigna fortemente e non riesce a stare in silenzio. “Quello che hanno dato a lui io lo prendo in 8 mesi”, tuona il giornalista.

Corona parla del suo privato, poi lancia scoop sul calcio scommesse, dopo esplode e fa sapere che da Nunzia De Girolamo è stato censurato. Tinazzi, però, non segue le vicende dell’ex re dei paparazzi. Non gliene importa nulla: è arrabbiato per i soldi che i vertici di viale Mazzini hanno deciso di sborsare per Fabrizio. E’ questo a farlo esplodere.

L’inviato di guerra, così, decide si scrivere il suo pensiero sul social. Di dire forte e chiaro cosa pensi della questione Corona. E scrive: “E’ bello sapere che la Rai paga un cialtrone 40mila euro per farsi trattare a pesci in faccia quando poi i freelance come noi li paga 0 per chiamarli come ospiti in trasmissione dalle zone calde del mondo. E che io quella cifra la guadagno passando circa 8 mesi in zona di guerra”.

Al momento Fabrizio non commenta e anche in Rai c’è un religioso silenzio a riguardo. La De Girolamo, tra l’altro, salutando Corona ha fatto intendere che lui siederà ancora lì in studio con lei, questo però prima che il suo ospite l’accusasse nelle sue storie Instagram di averlo censurato. Appunto.