Irina Shayk in giro per Cannes praticamente nuda: le immagini lasciano di stucco

Irina Shayk lascia tutti di sasso al Festival del Cinema. Per le strade di Cannes va in giro praticamente nuda. La top model 37enne di origini russe lascia una vera e propria provocazione con il suo look firmato Gucci: indossa un vestito completamente trasparente e sotto lingerie in bella mostra.

E’ un abito o un babydoll? Se lo chiedono in molti. Irina fa vedere a tutti il suo corpo statuario con slip e reggiseno a vista. Sopra un velo abbellito, sul collo, da cristalli Swarowski luminosissimi, taglio smeraldo e cabochon. L’outfit è completato ad arte: la Shayk porta guanti lunghissimi, ha gambaletti abbinati e sandali, tutto griffato dallo stesso brand moda.

Il look è minimalista, ‘liberatorio’, discutibile, ma centra l’obiettivo: far parlare di sé. Irina incede come una regina in mezzo alla gente. I fotografi fanno a gara per immortalarla. Lei porta occhiali scuri, coprendo così il suo sguardo di ghiaccio. L’ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, a cui è stata legata dal 2010 al 2015, non prova il minimo imbarazzo. Mamma di Lea de Seine, avuta dall’ex Bradley Cooper nel 2017, sa di essere sempre e comunque una superstar.

La top model 37enne lancia una vera provocazione al Festival del Cinema. Il look firmato Gucci è 'liberatorio': vestito trasparente e lingerie a vista

Ultimamente ad Harper’s Bazaar Usa Irina ha detto: “Non mi sono mai curata troppo di quello che dicono gli altri. Tra il lavoro, gli allenamenti e il mènage famigliare non ho assolutamente tempo per ascoltare le critiche o dare retta agli haters. Molti mi chiedono se sono sempre stata così sicura di me, la risposta è no. Ho dovuto imparare ad amare i miei difetti e a volermi bene a prescindere”.