Benedetta Parodi ha rifatto il naso un'altra volta? Il suo profilo è cambiato di nuovo: guarda

La 50enne a proposito del ritocchino aveva detto: “Mi sono rifatta il naso, ma mi sono pentita, l’hanno rovinato"

Potrebbe aver ceduto a una rinoplastica secondaria oppure a un rinofiller…

Benedetta Parodi sul social, dove condivide tanti video con le sue rubriche di ricette, sembrerebbe avere qualcosa di diverso. Il suo profilo parrebbe essere cambiato di nuovo. Ha rifatto il naso un’altra volta? La 50enne a questo proposito non apre bocca. In passato invece si era sbottonata: sul ritocchino all’estremità che si era concessa tantissimi anni fa, a precisa domanda, aveva detto qualcosa...

Benedetta Parodi ha rifatto il naso un'altra volta? In questa foto il suo naso, e in particolare la punta, sembra molto più regolare di quello che appariva in passato

La conduttrice e giornalista, quando le era stato domandato del suo naso, nel 2017 a Gente aveva chiarito: “Mi sono rifatta il naso, ma mi sono pentita, perché non è venuto come avrei desiderato. Anzi l’hanno rovinato. Avevo problemi di polipi, così ho pensato di unire l’intervento medico e quello estetico. Ma non lo rifarei”. In quello specifico intervento le venne limata una gobbetta e assottigliata la parte cartilaginea. Quest'ultima non era venuta benissimo e sembrava aver avuto l'effetto "pollybeak", ovvero "becco di pellicano". Il risultato finale non era stato dei migliori.

Una foto di qualche tempo fa in cui il naso di Benedetta, e in particolare la punta cartilaginea, sembra più irregolare di quanto non appaia ora

Qui sempre una foto del "prima", cioè dopo la prima rinoplastica ma prima del presunto secondo ritocco

A guardarla ora, però, sembrerebbe averci ripensato: forse dopo tanti anni Benedetta potrebbe aver deciso di rimediare, così da avere un volto più armonico. Il naso della Parodi visto da tre quarti all’apparenza parrebbe essere diverso: più dritto e regolare.

Qui il dorso e la parte cartilaginea sembrano molto più in armonia e in continuità, senza quel inestetico "scalino" che appariva sul naso di Bendetta solo qualche tempo fa...

Benedetta, sposata dall’11 luglio 1999 con Fabio Caressa e mamma di Matilde, 20 anni, Eleonora, 18, e Diego, 13, potrebbe aver alla fine ceduto a una rinoplastica secondaria, sottoponendosi così a un ennesima operazione. Potrebbe, però, pure trattarsi si un semplice rinofiller, meno invasivo, seppur solo temporaneo. Chissà se la diretta interessata, sorella di Cristina e Roberto Parodi, chiarirà l’enigma.