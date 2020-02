Irina Shayk non è passata inosservata a Milano. La bellissima supermodel è arrivata in città per partecipare alla settimana della moda. Durante la Fashion Week ha preso parte ad un evento di Furla e ha attirato l’attenzione di tutti, non fosse altro che per il look che ha scelto, un total yellow (a parte borsa e occhiali) molto visibile. In giro per il capoluogo meneghino ha fatto girare molte teste dei passanti ed è stata fotografatissima dai reporter. Eccola nella zona di Piazza Beccaria (alle spalle del Duomo).

Irina è apparsa in splendida forma. Due anni fa è diventata mamma della piccola Lea De Seine, anche se nel 2019 ha annunciato di essersi separata dal padre della bambina, Bradley Cooper, una delle star di Hollywood più richieste degli ultimi anni. La 34enne russa ha spiegato che non è sempre facile districarsi tra le cure per la sua piccola e i tanti impegni di lavoro che la portano in giro per il mondo. “E’ difficile a volte riuscire a trovare un equilibrio come mamma e come lavoratrice allo stesso tempo. Credetemi, ci sono dei giorni in cui mi sveglio e mi dico: ‘Dio, non so da dove cominciare, va tutto a rotoli’”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 21/2/2020.