Iva Zanicchi positiva al Coronavirus: ecco come sta

Iva Zanicchi è positiva al Coronavirus. Si allarga vertiginosamente la schiera di vip che hanno contratto il Covid-19. La famosa cantante 80enne è in isolamento nella sua casa, la villa a Lesmo, in Brianza, dove vive con il compagno Fausto Pinna.

“Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione”, annuncia sul suo profilo social. Le sue parole sono accompagnate da un breve filmato in cui Iva, amatissima dal pubblico, racconta ai follower quali siano esattamente le sue condizioni di salute.

“Ciao cari amici, non c’è niente di male a dirlo: ho il Coronavirus. Me lo sono beccato. Sono qui da tre giorni, sono positiva, in casa porto guanti e mascherina P2. Non ho perso neanche l’allegria”, rivela la Zanicchi.

Poi aggiunge: “Faccio questo messaggino perché mi hanno telefonato tante persone dopo che per sbaglio mi è partito un piccolo filmato che volevo mandare a Pippi (affettuoso soprannome dato al compagno, ndr.) su Facebook. Così mi hanno chiamato… Non c’è niente di male, l’Italia è piena di contagiati, l’importante è stare attenti, non uscire. Io non esco di casa e ci mancherebbe, ma neppure i miei famigliari. L’ho attaccato a una mia sorella e Pippi, che mi sta facendo il filmato, mi auguro e spero che non ce l’abbia. Lui dice che si sente bene. Un bacio e a prestissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/11/2020.