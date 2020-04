Ivana Mrazova non riesce a tornare in Italia dal suo Luca Onestini: appello all'ambasciata

Ivana Mrazova non riesce a tornare in Italia dal suo Luca Onestini. La modella fa un appello all’ambasciata italiana per potersi spostare dal suo Paese d’origine. E’ bloccata in Repubblica Ceca a quasi mille chilometri di distanza dal fidanzato. Poco prima del lockdown era andata a far visita alla sua famiglia, ma adesso non può più rientrare. Sul social, nelle IG Stories, ai fan racconta: “Ho scritto un’email, al telefono non mi hanno risposto”.

Forse dal 4 maggio, con il parziale sblocco del lockdown e l’entrata nella fase 2, qualcosa potrebbe cambiare: il Governo ha dato il via libera alla possibilità di fare visita ai congiunti. Ma ancora non è chiaro. Ivana vuole stare con il suo Luca, con cui vive una bella storia d’amore da due anni. Tornare in Italia per la 27enne, però, non sarà semplice. E via Instagram la ragazza si sfoga.

“Ho appena scritto un’email all'ambasciata italiana perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamo cosa mi risponderanno... Io comunque continuerò ad informarmi il più possibile anche se qua le cose cambiano tutti i giorni. Nessuno capisce bene cosa si può fare e cosa no e a quali condizioni. L’unica cosa che so è che non ci sono voli, quindi col volo non posso tornare”, spiega la Mrazova.

“L’unica possibilità rimasta sarebbe la macchina ma anche in questo caso devo capire che cosa serve per poter ritornare, visto che devo attraversare tre stati diversi: Germania, Austria e Svizzera. Magari alle frontiere hanno diverse richieste e quindi devo capire questo. Devo capire cosa serve alla persona che mi accompagna, anche perché deve ritornare in Repubblica Ceca. Non so se poi deve esser messo in quarantena, se deve avere il test negativo… Ci sono tante cose che ancora non ho capito”, dice ancora.

Ivana Mrazova ha un solo desiderio, riabbracciare Luca Onestini. Al momento non riesce a tornare in Italia e quindi fa un appello all’ambasciata italiana perché l’aiuti. Ma in un momento tanto delicato, forse, servirebbe maggiore pazienza da parte di tutti, anche se non è certo una cosa facile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2020.