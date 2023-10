Al termine del faccia a faccia Signorini le chiede di entrare come concorrente

Cinque anni fa, dopo il reality, aveva detto: “Mi ha rovinato come attrice”

Jane Alexander torna al GF, stavolta non ‘Vip’. L’attrice attacca a muso duro la collega Beatrice Luzzi, che nella Casa l’ha accusata di averle sfilato il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker Boville in Elisa di Rivombrosa. La 52enne ha lasciato intendere che la 50enne fosse stata scelta perché “imposta”. “Hai detto cose brutte su di me in tv”, le sottolinea l’ex modella britannica.

''Hai detto cose brutte di su di me in tv'': Jane Alexander torna al GF e attacca a muso duro Beatrice Luzzi

Il faccia a faccia infiamma il Grande Fratello. “Buonasera Beatrice, come puoi immaginare io sono venuta qui per tutte le cose brutte che hai detto su di me in questi giorni. Io non posso lasciartele passare. Non è proprio possibile. Poi, tra l'altro, tu hai avuto la possibilità di ritrattare giovedì. Non soltanto non hai ritrattato, ma hai detto: 'Io lo sottoscrivo'. Io vorrei sapere in che malissimo modo ti avrei sfilato la parte di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che tu sei sicura che avevi in mano. Non è una cosa bella parlare male delle colleghe in televisione. Io vorrei sapere che cosa ho fatto", dice l’attrice.

La Luzzi, inizialmente ‘freezata’, ribatte: “Non ho mai detto che me lo hai sfilato in malo modo. Intanto io nemmeno ti conoscevo e quindi non eri una mia nemica. Poi quando mi hanno detto che assomigliavo a te chiaramente io ho detto: 'No, per favore, è l'unica persona che non dovete nominare'. Non è una questione personale, oggettivamente quel ruolo lì era giusto sia nel momento che nel merito. Mi è stato detto che avevo la parte in pugno e da quel che so, se non sbaglio, ti hanno anche un po' doppiata, perché magari c'erano problemi di dizione. Sei anche un po' americana...". La Alexander non ci sta: "Sono mezza inglese, ma non c'entra nulla. Intanto a me hanno scelto e a te no”.

Nella Casa va in scena il confronto tra la 50enne e la 52enne

Lo scontro continua. "Ti hanno doppiata, quindi vuol dire che non eri precisa, precisa…”, le sottolinea la Luzzi. "Tu non stai rispondendo alla mia domanda: tu hai fatto passare una cosa che io e le persone fuori abbiamo recepito in un altro modo. Non 'mi dispiace, non ho preso il ruolo, io me lo meritavo', ma sembrava che io avessi fatto qualcosa per ottenere il ruolo. Mi dispiace che qualcuno ti possa aver detto una cosa del genere, ma non è andata così", controbatte Jane. Bea replica: "Non è che per vent'anni ho pensato a te, ma quando mi hanno fatto il tuo nome... Questa è una delle cose che mi ha bruciato di più perché era un ruolo perfetto per me e io avevo appena finito Vivere, quindi avrebbe avuto un senso, un percorso…”.

L'attrice ed ex modella britannica è arrabbiata con la collega

La Alexander è una furia: “Sai cosa pensa la gente fuori? Tu hai insinuato qualcosa... Sei completamente subdola, perché hai fatto credere qualcosa che non è vero e che io non posso lasciar passare! Tu non c'entri nulla, se poi hanno deciso di doppiarmi sono affari loro. Non hanno scelto te! Non hai ancora risposto alla domanda..."."Con malissimo modo intendevo la questione del doppiaggio, perché dirlo non ti avrebbe fatto fare una bella figura come attrice”, le precisa la Luzzi. Jane Alexander commenta: "La solidarietà femminile in un momento così importante... Tra colleghi non bisognerebbe mai nella vita trattarsi così. Ma come ti viene in mente di fare tutta questa scena qua dentro... Io sono venuta qua per difendermi, perché tu mi hai fatto passare come una poco di buono!”.

Beatrice cerca di difendersi, anche davanti a una lettera della regista Cinzia TH Torrini che conferma quel che le dice Jane. Signorini interrompe il confronto. Invita Jane a entrare in Confessionale e le fa una proposta: “Ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?".Jane Alexander è spiazzata.“Ti devo rispondere adesso? Sto tremando. Ci penso...”. Poi, alludendo alla Luzzi, afferma: “Due rosse cattive in una casa non le avete mai avute”. Se farà parte del cast lo si saprà solo giovedì 13 ottobre.

L'altra si difende e cerca di metterci una pezza: ha accusato Jane di averle sfilato un ruolo in una famosa fiction

Cinque anni fa, dopo il reality sempre da concorrente, la Alexander aveva detto: “Grande Fratello Vip? Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle. Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.