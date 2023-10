''Con Sophie non è finita per un tradimento'': Alex Basciano rompe il silenzio dopo la fine dell'amore con la Codegoni

Il 36enne ligure è ricoverato in ospedale, ma non svela il perché

La 22enne, da cui ha avuto Céline Blue, annunciando la rottura ha detto: “Sono successe cose gravi”

Alex Basciano rompe il silenzio dopo la fine dell’’amore con la Codegoni. Replica alla 22enne da cui lo scorso 12 maggio ha avuto la sua seconda figlia, una bambina, Céline Blue (è già padre di Niccolò, avuto dall’ex Clementina Deriu, 7 anni il prossimo 16 novembre). Il ligure 36enne lo fa con un post nelle sue storie. E’ ricoverato in ospedale, ma non svela perché. “Con Sophie non è finita per un tradimento”, sottolinea.

Sophie ha annunciato la rottura con Alex, con cui aveva iniziato una relazione sentimentale durante la sesta edizione del GF Vip, nel 2022, su Instagram. “Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”, ha svelato. “Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma inseguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”, ha aggiunto. La Codegoni ha fatto sapere di essere “a pezzi”. Poi ha concluso: “Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

Il 36enne è ricoverato in ospedale: nelle sue storie spiega tutto con un post

Basciano ribatte. La foto lo ritrae a letto con una flebo attaccata al braccio. Sopra lo scatto scrive: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”.

L’ex volto di Uomini e Donne nega categoricamente di aver tradito quella che ormai è la sua ex compagna: “Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo”.

Il ligure dice che a causare l'addio con la 22enne sono stati altri fattori

Intanto sempre via social Federica, la ragazza indicata come possibile amante di Alex, solo perché è stata vista spesso ultimamente con lui l’amico Gianluca Costantino, sbotta dopo i tanti insulti ricevuti dai fan dei Basciagoni e precisa: “Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.