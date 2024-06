Per la prima volta il tennista Jannick Sinner posa insieme alla fidanzata Anna Kalinskaja: guarda

Il 22enne, numero 1 al mondo, e la 25enne sono la nuova coppia che fa impazzire tutti

A Wimbledon i due posano insieme a un tifoso: lo scatto fa il giro del web

Arriva la foto 'ufficiale': tutto merito di un tifoso. Per la prima volta il tennista Jannick Sinner posa insieme alla fidanzata Anna Kalinskaja: i due a Wimbledon cedono alla richiesta di un loro fan. Il 22enne, numero 1 al mondo, e la 25enne sono la nuova coppia che fa impazzire tutti, così lo scatto, postato sui social, in poche ore diventa virale e fa il giro del web.

L’ammiratore incontra gli sportivi subito dopo una loro sessione di allenamento. Sinner e Anna acconsentono a farsi immortalare con lui. La tennista russa sembra più a suo agio, Jannick, molto timido e geloso della sua privacy, tiene gli occhiali da sole, visibilmente imbarazzato.

Sinner ha ufficializzato la relazione con la Kalinskaja al Roland Garros. Lì ha finalmente ammesso il legame sentimentale con lei. “Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice. Poi lo sapete, sono un ragazzo molto riservato”, ha detto, non aggiungendo altro.

Poi, però, è arrivata la sua dedica alla fidanzata. E’ accaduto durante l’ultima vittoria di Sinner in campo ad Halle. “Dedico il trofeo alle persone che mi stanno vicine. Alla mia ragazza Anna che ha perso in finale a Berlino – ha sottolineato Jannik Sinner - E’ una bella sensazione la prima vittoria in un torneo sull'erba. Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora, l'anno scorso ho giocato bene arrivando in semifinale. Sicuramente c'è un po' di differenza ma ci arrivo con più fiducia, ho una settimana per prepararmi. Mi dispiace per la mia ragazza che ha perso a Berlino con cinque match point (battuta da Jessica Pegula, ndr), ma anche lei ha avuto una bellissima settimana”.