"Sono una tua fan, per guardare te non ho più una vita sociale": Jasmine Carrisi fa una sorpresa a zia Amanda al GF

Jasmine Carrisi vuole dire la sua. Fa una sorpresa a zia Amanda al GF. Entra nella Casa per esprimere tutto l’amore che prova verso la 37enne, sorella minore della madre, Loredana Lecciso, e della gemella Loredana. Loro sono nate nel 1972, Lei è classe 1988. La 23enne non ha dubbi: “Sono una tua fan, per guardate te non ho più una vita sociale”.

Jasmine è felicissima di riabbracciare Amanda, che inizialmente è ‘freezata’. "Sei sempre elegante, diplomatica, sei pazzesca. Non impazzire mai. Non ho più una vita sociale da quando sei qui, mi manchi, ti amo. Ormai sono una tua fan”, le sottolinea. La donna l’ascolta commossa.

Finalmente Amanda può muoversi e corre ad abbracciare la nipote. La tiene stretta. Le due condividono lo stesso tatuaggio, un piccolo cuore ai lati del polso. Lo mostrano. “Lei ha un pezzo del mio cuore, abbiamo anche un tatuaggio insieme”, dice. E aggiunge: “Non sai quanto ci abbiamo messo a convincere il padre Al Bano per farglielo fare”.

L’incontro è u vero successo, ma non finisce qui. Jasmine chiede ad Alfonso Signorini di poter parlare con Mariavittoria, che ha criticato fortemente Amanda accusandola di essere falsa."Non sono qui per litigare. Però sei stata una delusione. Eravate tanto amiche, poi l'hai pugnalata alle spalle. Finalmente lei lo ha capito. Non sei stata coerente”, le precisa la ragazza avendola di fronte a lei. "Difficile spiegarti il rapporto che abbiamo avuto. Vivere qui è diverso rispetto a ciò che si vede in tv. L'incoerenza fa parte della vita”, si difende l’altra.

In salone arriva pure Shaila Gatta. La Carrisi all’ex velina dice: "Non amo i tuoi atteggiamenti. Almeno con Amanda sei stata coerente, le hai sempre detto tutto in faccia”. Poi, prima di uscire, esorta la zia a trarre le sue conclusioni su Mariavittoria: “Io onestamente mi allontanerei”.