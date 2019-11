Jeremias Rodriguez, compleanno in famiglia: per i 31 anni tutti a cena insieme

Jeremias Rodriguez festeggia il compleanno in famiglia. Per i 31anni dell’argentino, compiuti l'11 novembre, tutti a cena insieme. Il moraccione, ex gieffino vip, alza i calici nello stesso locale in cui il padre pochi giorni fa ha spento 60 candeline, El Porteno Prohibido, a Milano. Una lunga tavolata accoglie i parenti più stretti e alcuni degli amici più cari del ragazzo.

C’è Belen insieme al marito Stefano De Martino, c’è Santiago, il nipotino adorato, che, vista l’ora, si è persino appisolato sulla sedia, c’è Cecilia Rodriguez con il suo Ignazio Moser, ci sono mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez. Con tutti loro ci sono pure tanti intimi di Jeremias Rodriguez, che non hanno voluto mancare al compleanno.

VIDEO

Gli ospiti al ristorante celebrano con grande allegria e calore i 31 anni di Jeremias Rodriguez. La cena in famiglia è piena di gioia e voglia di stare insieme.

Le portate del famoso locale argentino sono squisite, il vino è ottimo. Ogni cosa è perfetta e al momento del dolce fioccano gli applausi per il festeggiato.

Jeremias sorride gioioso: sa di essere circondato dall’amore della sua famiglia. Le sue sorelle sono lì per lui, come pure gli altri invitati, le persone che ogni giorno si porta nel cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2019.