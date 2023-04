Il comico presenta il ragazzo avuto dalla moglie Bettina Castioni quando aveva 52 anni

Sta già seguendo le orme del padre come musicista e attore

Jerry Calà va ospite dall’ex moglie Mara Venier a Domenica In dopo l’infarto che lo ha costretto al ricovero nelle scorse settimane. Con il comico quasi 72enne, che ora fortunatamente sta meglio ed è in netta ripresa, c’è anche il figlio Johnny, 20 anni, nato nel 2003 dall’amore con Bettina Castioni. Il ragazzo segue le orme paterne: è musicista e studia da attore all’Accademia di Cinema di Milano.

''Johnny ha preso lo stile dalla mamma'': Jerry Calà dopo l'infarto in tv col figlio 20enne

“Quando papà è stato male, mi hai detto che hai diretto tu, dato che Jerry è anche regista della pellicola che sta girando”, dice la conduttrice a Johnny. “Sì, c’è stato un giorno, prima dell’infarto, che papà ha avuto un po’ di febbre a causa di un’influenza, e non stava bene. Dato che io ero arrivato a Napoli il giorno prima per assisterlo, vedere l’esperienza del set e aiutarlo, ha mandato me in collegamento Whatsapp con lui per dirigere e dare le indicazioni al direttore della fotografia, all’aiuto regista e tutti gli altri. Siamo riusciti a portarla a casa, nonostante tutto”. “E’ bravo e ha veramente una passione per il cinema che è tutta sua - sottolinea orgoglioso Calà - La ha nel suo DNA personale. Lui vede i film che hanno fatto la storia del cinema”.

Il comico presenta il ragazzo avuto dalla moglie Bettina Castioni quando aveva 52 anni

La moglie di Calà non è voluta essere presente in studio: ma mandato un video messaggio

La Venier torna a parlare dell’infarto di Jerry: “Johnny, stavolta ci siamo presi tutti molta paura”. “Si, un grande spavento. Io, mia madre. La fortuna è stata che lui ci ha chiamato alle 7 di mattina. Ha avvisato la mamma, si sentiva che era provato, ma aveva già una bella voce. L’ha rassicurata che stava bene ed era già stato operato. Tutto era andato per il meglio”. “I medici mi dicevano se volessi che chiamassero mia moglie, io ho detto di no. Alle 4 di mattina no, perché le sarebbe venuto un colpo e anche a mio figlio. Gli ho detto di fare tutto quel che dovevano e poi avrei chiamato e così ho fatto”, precisa Calà.

Johnny sta seguendo le orme paterne: suona uno strumento e studia da attore

Arriva anche il video-messaggio della moglie di Calà, Bettina. Alla fine Jerry guarda il suo ragazzo e commenta: “Johnny ha preso il suo stile tutto dalla mamma. Non da me”.