Sarah Nile organizza una festa per il ritorno a casa con la sua bambina neonata: foto

Sarah Nile tiene teneramente tra le braccia Evah. Per la secondogenita avuta grazie alla procreazione assistita l’ex gieffina organizza una super festa di benvenuto. Il ritorno a casa insieme alla neonata è meraviglioso. La 37enne ha dato alla luce la bambina lo scorso 19 marzo.

Sarah è al settimo cielo per essere diventata mamma bis. Dal marito l’imprenditore Pierluigi Montuorio, sposato il 17 giugno del 2017, ha già avuto Noah, nato il 9 aprile 2021, “dopo un calvario soprattutto mentale e emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto”, come confessato da lei stessa in un post, sempre grazie alla PMA.

“Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere. Non dovevamo conoscerci ieri ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dottore del cuore Neri Stella ha deciso di fare un cesareo d’urgenza… Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo. Con te Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata”, ha scritto la Nile il giorno della nascita della figlia.

Sarah per la bimba ha voluto un party tutto nei toni del rosa, con cup cake, dolcetti, piccoli regalini per gli ospiti e una torta con su scritto il nome della piccola. Dietro un allestimento con miriade di palloncini bianchi. Love Events ha curato i dettagli della festa, arricchita anche da tante rose color chiaro. Evah è una piccola principessa tra le braccia di una madre che si perde negli occhi della sua ‘cucciola’.