La modella nello scontro finale con la sudamericana conquista il 57% dei voti

Si mette in tasca il montepremi di 100mila euro, ma la metà sarà devoluta in beneficenza

Nikita Pelizon, soprannominata dai fan la ‘Fata’ per via dei capelli blu, vince il GF Vip 7. La modella batte la favoritissima Oriana Marzoli, venezuelana trapiantata in Spagna. La 29enne nello scontro finale con la ‘Reina’ 31enne conquista il 57% dei voti e si accaparra così il montepremi finale del reality show. Si mette in tasca i 100mila euro, di cui, però, la metà, 50mila, saranno devoluti in beneficenza a un'associazione già indicata precedentemente da lei.

Nikita Pelizon vince il GF Vip 7: ecco chi è la 'Fata' 29enne che ha battuto Oriana Marzoli

Dopo 197 giorni, sei mesi e mezzo, Nikita, spesso battuta al televoto dal gruppo antagonista nella Casa, quello degli Spartani, con Oriana ed Edoardo Tavassi esponenti principali, sorprende tutti: sui social alcuni rimangono di stucco. In studio esulta Antonella Fiordelisi, diventata sua amica e prima tifosa, dopo essere stata eliminata dal gioco.

Modella 29enne nata a Trieste, la ragazza nel 2018 è tentatrice a Temptation Island

Nikita espugna Cinecittà con la sua calma e i suoi modi distaccati. Ma chi è questa ragazza così enigmatica che ha conquistato il pubblico? Nata a Trieste il 20 marzo 1994, a 18 anni comincia la carriera di modella nonostante il parere contrario della famiglia. Viene ripudiata dai genitori e dalla comunità di appartenenza, infatti sua madre e suo padre sono dei Testimoni di Geova. Lei, però, già a 16 anni decide di non seguire la religione della propria famiglia, composta anche da un fratello e una sorella. Famiglia che ieri ha ritrovato e l’ha nuovamente accolta grazie all’intervento di Signorini e al GF Vip.

Giovanissima, si trasferisce a Milano, sfila sulle passerelle e diventa anche testimonial di una nota compagnia telefonica. Poi fa subito le prime esperienze in tv. Nel 2018 a Temptation Island veste il ruolo di tentatrice. Subito dopo partecipa a Ex on the Beach come ex di Matteo Diamante, arrivando in spiaggia per insidiarlo e portare il caos.

Nikita partecipa a Ex on the beach con l'ex fidanzato Matteo Diamante

La Pelizon decide di rinunciare a essere un’ammaliatrice. Insieme a Helena Prestes compone la coppia delle Italo-brasiliane a Pechino Express nel 2022, ottava edizione del reality poi vinta da I pazzeschi, coppia formata da Paride Vitale e Victoria Cabello.

Insieme a Helena Prestes compone la coppia delle Italo-brasiliane a Pechino Express nel 2022

Alfonso la nota e la chiama al GF Vip 7. Single, dopo la lunga storia con Diamante, nella Casa si infatua di Luca Onestini, che prima pare essere interessato, poi si scontra con lei. La loro diatriba la porta sotto i riflettori e la ragazza diventa una specie di eroina. Il suo fandom, le ‘Nikiters’, l’adora. Numeroso e attivo, il gruppo sui social la esalta e con il televoto, contribuisce fortemente alla sua vittoria.

A caldo, dopo essersi presa il primo posto al reality, nelle sue IG Stories Nikita commenta: "Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme”. Poi, prima di stappare lo champagne, aggiunge: "Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto".