Sonia Bruganelli prima della finale del GF Vip 7 sorprende Giulia Salemi. Per i 30 anni dell’influencer, compiuti l’1 aprile, la moglie di Paolo Bonolis le fa un costosissimo regalo. Glielo dà dietro le quinte, in camerino, lasciandola di stucco. Le consegna un’enorme busta con sopra il logo di Louis Vuitton.

''Con chi non lo merita non sono cattiva'': Sonia Bruganelli sorprende Giulia Salemi con un costosissimo regalo

“Allora, Giulia, siccome non sono potuta venire alla tua festa, che, sai, ho ancora fastidio al nervo sciatico, però ho pensato… E ho pensato a come avrei voluto vederti alla tua prima importante”, sottolinea la produttrice 49enne. Consegna la busta alla Salemi che esclama: “Io sono scioccata!”.

“Mi riferisco a una prima professionale importante”, chiarisce ancora la Bruganelli. Sonia, intervistata, più volte ha espresso il suo apprezzamento verso la Salemi, eleggendola come prossima opinionista del GF Vip, nonostante Alfonso Signorini non abbia ancora scelto chi prenderà il suo posto.

Giulia, colpita dal gesto di Sonia, l’abbraccia e la bacia. “Ti auguro veramente un mare di successo”, le dice la Bruganelli. Poi, riferendosi al suo dono, chiarisce: “Se è per Ciao Darwin? No, per Ciao Darwin è ‘troppo vestita’… Però potrebbe essere una cosa carina”.

Le due si abbracciano forte

La Salemi è stupita e ripete: “Grazie, io sono scioccata”. “Ma perché sei scioccata. Mi disegnano cattiva. Con alcuni lo sono, con chi invece non lo merita, no”, spiega ancora Sonia. La Salemi apre la busta e legge il biglietto. Su c’è scritto: “Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me quando lo indosserai a una prima importante. Non sei solo bella, Giulia”. Poi scarta il regalo: la Bruganelli le ha donato uno splendido abito da sera della famosissima griffe.

Sonia le ha donato un abito da sera firmato Luis Vuitton

“E’ stupendo, adoro!”, dice estasiata la Salemi. Fuori campo si sente una collaboratrice che riprende la scena scherzosamente precisare: “Togliete la carta a Sonia”. Fa riferimento alla carta di credito. Il vestito, della collezione Alta Moda del brand, è sicuramente costato migliaia di euro.