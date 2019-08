Jessica Mazzoli ritrova l'amore dopo Morgan: insieme a Biagio D'Anelli

Jessica Mazzoli ritrova l’amore dopo la tempestosa relazione con Morgan, da cui ha avuto Lara, 7 anni il prossimo dicembre. La cantante 28enne da un mese fa coppia fissa con Biagio D’Anelli, pugliese doc, dj e talent scout, tra i protagonisti del Grande Fratello 11, ora spesso opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

E’ Biagio D’Anelli a ufficializzare sul social la relazione con Jessica Mazzoli. Il 36enne nato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, pubblica la prima foto in coppia con la fidanzata. I due sono ritratti a cavallo, mano nella mano, durante un'escursione serale a Rodi Garganico. “Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallo”, scrive taggando la sua bella, con tanto di cuore rosso passione.

Non solo lo scatto. Biagio D’Anelli racconta nelle sue IG Stories la passione nata con Jessica Mazzoli, tra serate magiche, ascoltando concerti in piazza e guardando i fuochi d’artificio insieme, e gite. Tra i due intimità, sguardi languidi e sorrisi. Jessica sembra davvero cotta del suo nuovo lui.

Jessica e Biagio sono una delle nuove coppie dell’estate 2019. Carmelita, che tra poco tornerà in tv, non si farà di certo sfuggire l’occasione di averli nei suoi salotti. E’ sempre stata vicina alle vicende della Mazzoli, che ha fortemente voluto anche al GF 16.

La conduttrice si è pure molto interessata alla sua storia con Morgan, facendo di tutto per far riavvicinare il musicista a Lara, dopo che Jessica ha più volte denunciato l’assenza del padre con la piccola. E pare esserci riuscita. Jessica ora è molto più serena: sembra che le divergenze con il coach di The Voice of Italy siano ormai acqua passata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2019.